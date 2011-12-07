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Доллар дешевеет на торгах в четверг

Американская валюта «похудела» на 16 копеек.
В ходе торгов в четверг рубль укрепился к доллару США на 16 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 12:02 МСК единица американской валюты стоит 65,34 рубля. Евро также дешевеет – 75,09, что на 15 копеек дешевле к предыдущему закрытию торгов.
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