Фонд «Возрождение» спас от исчезновения более 50 исторических объектов за девять лет

Свыше 50 исторических памятников удалось спасти Республиканскому фонду «Возрождение» с момента создания. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.«Мы можем говорить о том, что с приходом фонда “Возрождение” удалось провести реставрацию и, как следствие, сохранить более 50 исторических объектов. Это та работа фонда, которая проделана за девять лет», — сказала Галимова и добавила, что проделана колоссальная работа по возрождению ценнейших в истории памятников культуры.Так например, удалось восстановить комплекс мавзолеев и Восточную палату в древнем Булгаре. В Свияжске обновлены Никольская церковь, Успенский собор, отреставрированы фрески.Помимо реставрации проделана масштабная работа по строительству новых объектов, «которые аккуратно вписываются в исторический ансамбль», заметила Галимова. В Булгаре появился целый комплекс, включающий Белую мечеть и медресе, речной вокзал, совмещенный с музеем болгарской цивилизации, пятизвездочный курортный отель «Кол Гали». В Свияжске при поддержке фонда появились защитное сооружение археологической зоны с музеем археологического дерева, речной вокзал и др.Завтра в Казани подведут итоги реализации проектов острова-града Свияжск и древнего города Булгар фондом «Возрождение» под руководством Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева. В мероприятии примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, ожидается участие главы Минкульта РФ Владимира Мединского.