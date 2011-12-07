Горячие батареи в домах казанцев: выгодно ли это управляющей компании?

У жительницы девятиэтажки по ул. Мира в Дербышках батареи такие, что не дотронуться рукой - обожжешься! Пенсионерка Фая живет в этом доме давно, но говорит, что излишне топить стали с тех пор, как все мы перешли на фактическое потребление теплоресурсов. «Раньше ведь как было, когда платили по нормативу: на улице тепло - и батареи чуть теплые, похолодает - отопление прибавляют. А сейчас полное безобразие... В квартире дышать нечем! Почему из жителей никто, кроме меня, не возмущается? Да на работе все, заняты. Домой приходят только вечером. Когда им звонить в управляющую компанию?» - сетует Фая.Естественно, такой перетоп уже сказался на счетах-фактурах жителей дома. Так, только за отопление своей «трешки» в декабре наша читательница выложила почти 3 с половиной тысячи рублей. «Раньше боролись за экономию ресурсов, а теперь получается, что это никому не надо...» - делает выводы пенсионерка.Выгоден ли перетоп управляющей компании, «КВ» поинтересовались у исполнительного директора НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», члена Общественной палаты Республики Татарстан Дмитрия Романова:- Вопреки расхожему мнению, что перетоп якобы выгоден управляющей компании, УК является только транзитером отопительного ресурса - ни потерь, ни выгод она не имеет. Кроме того, с 1 января 2017 года управляющую компанию можно оштрафовать за неверно начисленную плату за коммунальные услуги. Это прописано в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В качестве наказания за необоснованное увеличение платы за коммунальные услуги (водо-, электро-, тепло-, газоснабжение и водоотведение) определен штраф в размере 50% от суммы превышения начисленной платы. Механизм санкции такой: потребитель, обнаружив в квитанции суммы, не соответствующие действительности, должен направить в адрес исполнителя коммунальных услуг заявление о выплате штрафа. Исполнителю отводится 30 дней на проведение проверки и принятие решения. Если факт нарушения подтвердится, управляющая компания обязана в течение двух месяцев выплатить внимательному потребителю штраф, но не в натуральном виде, а путем уменьшения размера платы за коммунальные услуги. Для наглядности штраф будет отражен в платежном документе отдельной строкой. Штраф за перетоп предусмотрен и в Федеральном законе от 31 декабря 2017 г. №485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ».- Дмитрий Сергеевич, может, причина перетопа в том, что в доме нет узла погодного регулирования?- Больше 50% домов жилого фонда Казани «упакованы» узлами погодного регулирования, при их наличии подачей тепла управляет автоматика. То есть когда за окном холодает, соответственно, и батареи становятся горячее. Экономия по отоплению в таких домах составляет порядка 25%. Единственный минус - дороговизна оборудования: один узел стоит порядка полумиллиона рублей. В доме, не оборудованном узлом погодного регулирования, теплом управляет вручную сотрудник, осуществляющий техобслуживание теплосетей. Конечно, если назрел вопрос установки узла, в доме много недовольных большими суммами в платежках, жители могут обратиться в управляющую компанию. Узел погодного регулирования можно установить как за счет средств, собранных жителями дома, так и за счет средств, предусмотренных на капремонт дома. Но, как показывает практика, чаще всего жильцам важнее отремонтировать кровлю, чем закупить это дорогостоящее оборудование. И еще один момент: чем меньше квартир в доме, тем дороже обойдется установка узла для каждой квартиры.- И все же что делать тем, у кого батареи слишком горячие?- Составить акт о перетопе - достаточно собрать подписи двух жителей дома - и обратиться в управляющую компанию, чтобы та в свою очередь подтвердила факт. Батареи должны стать холоднее, в противном случае это невыгодно УК. Что интересно, в законе прописан лишь минимум температуры, которая должна быть в квартире, - 18 градусов. Максимум же не определен. Одному комфортно жить в квартире при 23 градусах, другому - при 25.- Да уж, всем не угодишь: жильцы первых этажей, особенно в хрущевках, чаще жалуются на холод в квартире, в то время как на последних этажах просто парилка...- Не надо забывать, что на первом этаже холоднее, поскольку чаще всего подвал дома не утеплен. Если его утеплить, будет комфортнее. Не надо пренебрегать и заменой старых окон в квартире и подъезде - это повышает температуру помещения минимум на 2 градуса. Справка «КВ» Закон предусматривает два случая, когда управляющая компания сможет избежать наказания за неверные расчеты: - нарушение произошло по вине самого потребителя (к примеру, неверно поданы показания приборов учета); - нарушение устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.