Госархив РТ пополнился уникальными копиями третьей ревизии по Казанскому уезду

Госархив РТ в 2018 году пополнился уникальными копиями третьей ревизии (1761–1767 годов) по Казанскому уезду. Об этом сообщила сегодня председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на заседании итоговой коллегии ведомства.«В Российском государственном архиве древних актов приобретены копии третьей ревизии по Казанскому уезду. Таким образом, нами восполнен пробел в источниковой базе. Это даст возможность пользователям углубить знания по семейной истории до начала XVIII века», – сказала она.По словам Гульнары Габдрахмановой, большую ценность для Татарстана также представляют материалы об отношениях государства и исламского духовенства, татарские печатные издания, документы о деятельности депутатов от Казанской губернии и мусульманской фракции Государственной Думы Российской империи.