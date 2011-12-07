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Грипп в мандаринах оказался «уткой»

В последнее время социальные сети и мессенджеры взбудоражили видеосообщения о мандаринах, якобы зараженных гриппом, что вызвало панику среди населения и даже в СМИ. Подтвердилась ли опасность заражения гриппом через цитрусовые? Этим вопросом задались специалисты Росконтроля.
Оказалось, что сообщения являются недостоверными. И ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. В связи с этим в ведомстве посоветовали не доверять случайным источникам информации. А если у вас возникли сомнения в качестве продуктов питания, в частности, мандаринов, следует обращаться в территориальные управления ведомства для принятия мер.Как же правильно выбирать мандарины, чтобы они приносили вам витамины, а не вред здоровью?Простые правила гласят:- Не приобретайте фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно если они располагаются вдоль шоссе.- Торговая точка должна быть оборудована стеллажами и вывеской.- Продавец должен иметь опрятный вид, спецодежду и документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.- Фрукты выбирайте спелые, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.- А в целях профилактики острых кишечных инфекционных заболеваний и отравлений вспоминайте классику: «Мойте руки перед едой!» И конечно, перед приготовлением пищи.
КВ
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