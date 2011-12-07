Индивидуальный водонагреватель: как выбрать оптимальный вариант

Событие, прямо скажем, неприятное - даже для того чтобы помыться или вымыть посуду, приходится греть воду на плите, а наличие маленького ребенка в доме усложняет ситуацию многократно.Единственная возможность автономности в таких обстоятельствах - установка водонагревателя. Современный рынок изобилует такими устройствами, варьируются они по типу питания, способу подачи воды и объему. Остановимся на каждой из альтернатив.Тип и объемПервое, на что следует обратить внимание при выборе водонагревателя, - является он проточным либо накопительным. Первые нагревают воду непосредственно перед подачей в кран. Такой подход наиболее удобен потребителю, ведь не приходится ждать, количество воды не ограничено объемом накопителя, а прибор не занимает много места в отличие от бойлера. Впрочем, такие приборы характеризуются большей мощностью и имеют ряд ограничений в эксплуатации, которые мы рассмотрим ниже. Кроме того, большинство проточных водонагревателей стоят дороже накопительных.В противоположность проточным накопительные водонагреватели требуют совсем небольшую мощность сети - менее 2 кВт. Они нагревают и запасают воду в специальном баке-термосе, автоматически поддерживая температуру в нем. По мере расхода горячей воды в бак поступает новая порция холодной, которая также нагревается со временем. Из неудобств - вода может расходоваться довольно быстро, а нагрев следующего объема требует времени. При выборе накопительного водонагревателя следует обратить внимание на его объем. Так, например, для мытья посуды обычно бывает достаточно 10 - 20 литров воды, а вот для того чтобы принять душ, приходится потратить 20 - 50 литров, принятие же ванны требует расхода воды до 150 литров.Отсюда вытекает очевидное неудобство - не в каждой квартире найдется место для установки большого бака для воды.Отдельного упоминания заслуживают двухконтурные нагреватели. Такие устройства обеспечивают не только горячую воду, но и отопление, что весьма кстати в частных домах.Газ против электричестваЕсли говорить об источнике питания нагревателей, то газ выигрывает в ряде позиций. Во-первых, он экономичнее, во-вторых, нагреватели на газовом питании мощнее. Многие опасаются выбирать газовые нагреватели из соображений безопасности, боясь взрыва или отравления газом. Однако современные устройства оснащены надежной автоматикой, предотвращающей подобные инциденты. Большинство газовых нагревателей относятся к проточному типу - это привычные всем россиянам колонки.Однако существуют и накопительные системы. При выборе таковых специалисты советуют обращать внимание на их мощность. Так, например, если вы собираетесь пользоваться горячей водой сразу в нескольких точках, например, мыть посуду, пока другой член семьи принимает душ, то следует выбрать нагреватель мощностью 24 кВт. В иных случаях можно обойтись нагревателем меньшей мощности - 19 кВт. Также следует учитывать, что по существующим требованиям газовую колонку можно установить далеко не во всякой квартире, например, их установка в высотных домах не предусмотрена по проекту. Еще одно преимущество газовых проточных нагревателей перед электрическими - они могут обслуживать несколько точек доступа к воде, тогда как электрические проточные - только одну.Электрические нагреватели безопаснее газовых, но дороже в эксплуатации. Как правило, их устанавливают в высотных домах. При выборе проточных электрических нагревателей следует учитывать их требовательность к мощности электросети квартиры. Как правило, в квартирах, где установлены газовые плиты, максимальная нагрузка на электросети не превышает 3 кВт, что недостаточно для работы проточного электронагревателя, требующего 3,5 - 5 кВт. Впрочем, для установки нагревателя существует возможность прокладки автономного электрического кабеля.ЗаключениеВ первую очередь выбор между газом и электричеством обусловлен помещением и его инженерными сетями. Также необходимо в зависимости от потребностей определиться с мощностью проточного или объемом накопительного нагревателя.