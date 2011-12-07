Как путешествия на пенсии влияют на качество жизни

Мы привыкли к понятию «туризм» и уже смело рассматриваем различные варианты отдыха: поехать в жаркие экзотические страны или предпочесть занимательное путешествие по российским рекам, запланировать автомобильное турне по Европе или полюбоваться красотами родного «Золотого кольца». Выбор огромен, в том числе и для пенсионеров. Ведь, несмотря на годы, они полны сил, не потеряли интереса к жизни, весьма любознательны и желают увидеть мир в его великолепии. Путешествия и отдых за пределами родного города, новые впечатления для людей в возрасте так же важны, как и для молодежи. «КВ» попросили высказать свое мнение на эту тему казанских туристов со стажем.Ольга Кузьмина, химик, общий турстаж 7 лет (места посещений: Франция, Германия, Иордания, Турция, Израиль):- Существует мнение, что если человек на пенсии, то ему ничего неинтересно. Он копается с ранней весны до поздней осени на грядках или целыми днями лежит на диване с книгой в руке и щелкает пультом от телевизора. Ну, положим, сада у меня нет. И работа на грядках меня никогда не привлекала. А путешествия - напротив. Я всегда любила изучать культуру и историю тех мест, где бываю. Очень интересно гулять по улицам незнакомого города, вдыхать незнакомые запахи улочек, открывать для себя новое и неизведанное - архитектуру, быт, кухню. Для меня автобусные поездки в дальние страны - оптимальный, как сейчас говорят, бюджетный вариант. Так я исполнила свою мечту - побывала во Франции. Такие поездки для меня и означают качество жизни, они ярко расцвечивают будни. А мечты о новых путешествиях дают стимул всегда быть в форме.Татьяна Багаева, биолог, общий турстаж 12 лет (места посещений: Египет, Испания, Италия, Ницца, ГОА, Соловки, Карелия, Сочи, Калининград, Кижи, Бурятия, Иркутск, Байкал, Вьетнам, Куба):- Конечно, толщина кошелька имеет значение, но есть и экономные варианты путешествий. Стоит только очень захотеть, и мечта исполнится. Отдых в путешествиях дает такой позитив и наполняет такой энергией, что о болячках не вспоминаешь. Чувствуешь себя отдохнувшим, появляются новые друзья, новые мысли и перспективы. Туризм очень хорошо влияет на повышение жизненного стимула. Это возможность поделиться впечатлениями, обсудить увиденное. Любое мое путешествие - новый стимул для следующих вояжей. А главное - впечатления о путешествиях остаются в памяти надолго. И так приятно, когда, просматривая потом фильмы о городах и странах, ты можешь воскликнуть: «А я там была!»Эдуард Сагитов, программист, общий турстаж 15 лет (места посещений: Финляндия, Турция, Египет, Иордания, Вьетнам, Таиланд; речные круизы: Астрахань, Волгоград, Ярославль, Самара):- Сегодня путешествовать очень просто: поднакопил денег, выбрал маршрут - и вперед, к заветной мечте! А для заядлого туриста не имеет значения, сколько ему лет. Раз есть интерес к путешествиям, значит, он молод, здоров и полон сил. Любой вояж доставляет неописуемую радость первооткрывателя, будь это неторопливый познавательный тур на теплоходе, экстремальный сплав по горной реке или дайвинг в Красном море. Главный бонус от выбранных туристических троп - не только позитив и хорошее настроение. Ты чувствуешь себя частью Вселенной, а также здоровым, сильным и молодым.Елена и Игорь Кудряшовы, IT-специалист и сотрудник бюджетной сферы, турстаж 8 лет (места посещений: Египет, Таиланд, Иордания):- Как сегодня отдыхают российские пенсионеры? Путешествуют! К примеру, нас особенно привлекает теплый и сухой климат. Это Красное море с его удивительными морскими обитателями. Однажды взяв подводную камеру, мы навсегда влюбились в это море. Сейчас у нас уже есть целые альбомы и презентации замечательных кадров. Такие поездки - отличный познавательный повод! А новые знания и впечатления делают жизнь насыщенной и яркой.