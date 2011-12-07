Кому жаловаться на йогурт с плесенью

В этот раз уже точно поняла: это вина магазина или производителя. Сфотографировала крышку с плесенью, срок годности, а затем выбросила упаковку, подумав, что фото вполне достаточно. И решила обратиться к специалистам, правда, не зная куда. Интернет отсылал меня к самым разным источникам, приводил таблицы и схемы, в которых я терялась.Спрашивала совета у друзей и знакомых. Но они такого опыта не имели. Более того, чаще всего я слышала: «Ой, да ничего страшного! Ты только зря потратишь время и ничего не докажешь». Просто поразительно, насколько мы привыкли примерять на себя позицию проигравшего в простых житейских вопросах! Когда речь идет о каких-либо разбирательствах, воображение рисует исключительно мрачные картины. А мой йогурт с плесенью кажется такой мелочью! Но так ли это? Перед употреблением питьевой йогурт, как правило, взбалтывают и лишь затем открывают. Не знаю, почему я это не сделала в своем случае. Но уверена, что тогда могла бы не заметить плесень и выпить продукт. Ее мог не заметить и ребенок, который взял йогурт в школу в качестве перекуса...Когда наконец я вышла на сайт Общества защиты прав потребителей, то с момента покупки злополучного йогурта прошло уже больше недели. Сомневаясь, все же оставила заявку. В течение 30 секунд мне перезвонили. Я рассказала о своей проблеме, и меня записали на консультацию в единый центр правовой защиты. А там объяснили, что с обращением к специалистам слишком затянула - обращаться по таким вопросам нужно незамедлительно и обязательно иметь с собой продукт, качество которого меня не устраивает. Наличие чека тоже поможет, а если его нет - нужен свидетель. Тут тоже свои нюансы: свидетелями не могут быть ближайшие родственники. А вот показания кассиров или продавцов магазина - да. Но даже если свидетеля нет, все равно вы имеете право написать претензию, и магазин должен пойти вам навстречу.Несмотря на то что я обратилась за помощью слишком поздно, считаю это хорошим опытом. Главное, поняла: наше бездействие приводит к неприятным, а порой даже к опасным последствиям. И маленькие проблемы легко превращаются в большие, если мы их игнорируем.