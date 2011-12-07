Миф об изящной женской профессии флориста

Многие девушки мечтают о работе, где можно выразить себя и приобщиться к прекрасному. Мы грезим о самовыражении и пространстве для творчества. Благодаря желанию самореализации некоторые и выбирают путь флориста. Но так ли легка эта дорога? Какие препятствия придется преодолеть, чтобы почувствовать себя профессионалом?Суровое ремеслоК сожалению, миф о флористике как об изящной женской профессии я вынуждена развеять. Флористика - не столько искусство, сколько ремесло и весьма тяжелое занятие. Как правило, новичок начинает с ночных смен, хронического недосыпания и усталости от физического труда. Чего стоит только сменить воду в вазах (а их может быть и несколько десятков!), подрезать стебли у вороха цветов, почистить витрину, вымыть пол, протереть полки... Помню, однажды кожа на моих руках огрубела настолько, что потрескалась до крови. Я сутками не снимала перчатки, потому что стеснялась себя.А ночью ты являешься уборщиком, дворником, продавцом, охранником. Кстати, об охранниках. С визитом в цветочный магазин может явиться кто угодно. Хорошо, если заглянет на огонек чей-то припозднившийся (провинившийся) супруг или парочка очаровательных романтиков. Но никто из флористов не застрахован от встречи с агрессивным наркоманом или алкоголиком, блуждающими в ночи в поисках добычи. Дверь-то магазина открыта круглые сутки. Пару раз мне довелось даже воспользоваться тревожной кнопкой. До сих пор вздрагиваю при воспоминании о шальной троице, которая требовала у меня деньги на очередную бутылку...Долгий путьСтоит отметить, что букеты вам разрешат делать не сразу. На первых порах будете торговать готовыми, их собирают сотрудники дневной смены. Потом потребуется окончить флористические курсы, брать уроки у опытных мастеров. И только после этого начнете с самого простого: 5 - 7 роз, несколько хризантем, собранные в скромный букетик. И только когда наберетесь опыта, вам (о, чудо!) предложат должность дневного флориста. Но и теперь радоваться не стоит. Грязной работы будет меньше, но она никуда не денется. Кроме того, атмосфера жесткой конкуренции, зависти тут же даст о себе знать. Лучших, самых денежных, клиентов каждый мастер хочет привлечь к себе. А внутри коллектива постоянный спор и борьба за выживание. Вот тут мы и подходим к главному.Только товарСамым большим разочарованием, испытанным мной в этой профессии, было осознание того, что цветы - это в первую очередь товар, а не прекраснейший из говорящих символов. В царстве флористики тоже правит не чувство прекрасного, а банальное желание заработать. Чего только не делают флористы, чтобы продать! Обрывают и подрезают потемневшие лепестки, в свежие и пышные букеты добавляют несколько умирающих растений, а то и просто голый стебель. Наносят красители и блестки, обматывают цветы бумагой или проволокой, чтобы скрыть дефекты.Главное - прибыль! К несчастью, работодатели экономят и на своих сотрудниках: низкая зарплата, отсутствие официального трудоустройства, никаких социальных гарантий. Многие владельцы цветочного бизнеса не захотят нести за вас ответственность.Поэтому не предложат ничего, кроме возможности испытать себя на прочность. Единственная возможность заработать деньги - трудиться не жалея себя в День знаний 1 сентября и в женский праздник 8 Марта. В эти дни народу в цветочных магазинах тьма, заказывают по нескольку букетов сразу. Мастеру не удается даже просто присесть, не то что перекусить или отдохнуть. Конечно, автомобиль или путевку в Турцию приобрести не получится, но средний дневной доход увеличится в 4 - 6 раз.Советы бывалогоЕсли вам нравится создавать оригинальные произведения, коллажи, игрушки из цветов, то разумнее начать собственный бизнес. Потому что творчество - это невыгодно и очень дорого. Обычный цветочный магазин ваши способности не заинтересуют. Здесь собирают букеты и делают несложные композиции из увядающих растений. Цель торговцев - максимум прибыли при минимуме вложений. Лучше предлагайте услуги знакомым, в соцсетях. Ищите возможности, раскрывайте свой внутренний мир!Разумеется, не следует грести всех под одну гребенку. Встречаются среди профессионалов и одухотворенные люди, ценящие красоту, стремящиеся к развитию и не одержимые жаждой наживы. Я, например, очень признательна своему первому преподавателю Ольге за умение вдохновлять, пробуждать воображение и фантазию. Благодаря ей у меня есть теперь чудесное хобби! Я могу создать уникальное пространство для близких, порадовать в праздники друзей и знакомых. Уметь разглядеть прелесть заурядной вещи (например, сломанной ветки или кусочка старой ткани), найти применение казалось бы ненужному предмету - ценные качества и отличительные черты, которыми я горжусь.НезабываемоеКонечно, останутся в памяти и трогательные истории в сфере флористики. Были такие клиенты, которые даже изменили мой внутренний мир... Помню, как-то раз пришла старенькая бабушка. Она хотела подарить внучке цветы на 20-летие: «Но не такие, что скоро завянут. Пусть они остаются цветущими, когда меня самой уже не будет на свете». И я неделю трудилась над созданием искусственных цветов в горшках, пытаясь вдохнуть в них тепло и нежность... А еще мы с коллегой украшали детскую коляску живыми растениями - таким образом тетя приветствовала рождение племянницы. Ребенок несколько месяцев после появления на свет оставался в больнице, борясь за жизнь с тяжелым заболеванием. «Я очень хочу, чтобы у этой сильной малышки было все хорошо! Никаких недугов и трудностей! С этого дня ее путь будет усыпан цветами», - улыбалась дарительница.ПозитивЖалеть о том, что я пыталась стать флористом, не приходится. Ведь всегда можно оставаться ценителем прекрасного для тех, кого любите. Просто это был огромный опыт и важная часть моей жизни. В любом случае приобретен бесценный опыт, который навсегда останется в копилке навыков и знаний. Ведь цветы - это чудо природы!