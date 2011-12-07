Молодая мама с ребенком едва не погибли, пытаясь согреться в квартире

В Зеленодольске 23-летняя мама и ее четырехмесячная дочка едва не погибли, отравившись угарным газом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Инцидент произошел во вторник вечером на ул. К. Маркса. Мама решила погреться в квартире и включила газовую плиту. В какой-то момент из ванны вышел муж и обнаружил их в полуобморочном состоянии. Пострадавших госпитализировали в отделение реанимации ЦРБ. Причиной происшествия стало отсутствие притока воздуха в квартиру.