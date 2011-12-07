На капремонт муниципальных архивов Татарстана в 2019 году выделено около 50 млн рублей

В 2019 году будут капитально отремонтированы девять муниципальных архивов Татарстана, для этого выделено около 50 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу.«Капитальный ремонт пройдет в Алькеевском, Алексеевском, Высокогорском, Лениногорском, Нурлатском, Сабинском, Черемшанском, Чистопольском районах и в Казани. На ремонт выделено 49,9 млн рублей», – пояснила пресс-секретарь ведомства Альбина Батыршина.На заседании же итоговой коллегии Госкомитета РТ по архивному делу его председатель Гульнара Габдрахманова проинформировала, что в 2018 году сразу трем муниципальным архивам республики были выделены новые помещения.«В целях укрепления и развития материально-технической базы проведен капитальный ремонт 20 муниципальных архивов на сумму около 60 млн рублей», – сказала она.В ходе капремонта архивов в ряде районов выделены отдельные помещения для приема посетителей, временного хранения и акклиматизации архивных документов. Оборудованы выставочные залы в Камско-Устьинском, Мензелинском и Сармановском районах, а также помещение для оцифровки и копирования документов в Сармановском районе. Системами вентилирования оснащены архивные помещения в Камско-Устьинском, Мензелинском, Сармановском, Спасском и Тетюшском районах.Габдрахманова рекомендовала руководителям исполкомов при формировании заявок на ремонт муниципальных архивов учитывать требования пожарной безопасности и необходимость соблюдения температурно-влажностного режима. Всего на капремонт муниципальных архивов в 2016–2018 годах было выделено 179 млн рублей.