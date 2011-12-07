Пенсионерам помогут освоить работу на компьютере

Это быстро и удобно. Но для этого необходимо обладать элементарными навыками общения с компьютером. Для пенсионеров, желающих не отставать от современной жизни, региональное отделение «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан, Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ и университет третьего возраста объявляют дополнительный набор на обучение по программе «Основы компьютерной грамотности». Программа рассчитана на 3 месяца. Обучение проводится абсолютно бесплатно.Чтобы стать слушателем университета третьего возраста, необходимо только написать заявление на имя ректора, предъявить оригиналы и копии паспорта и трудовой книжки. Приемная комиссия будет работать 2 февраля с 9 до 12 часов по адресу: ул. Пушкина, д. 8.