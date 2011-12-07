Татарстан выделит 7 млрд рублей на три года для ремонта летних лагерей

Об этом на итоговой коллегии Минмолодежи РТ сказал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщает ИА «Татар-информ».«Большую программу готовим по инфраструктуре летних лагерей. Она позволит увеличить количество и качество. Мы разработали типовые нормы, проекты, какие объекты должны быть. В 94 существующих лагерях мы в течение трех лет должны проинвестировать 7 млрд рублей. Это большие средства», - заметил Минниханов.Он добавил, что в Татарстане есть образцовые лагеря типа лагерей «Транснефти», «Татнефти». Но остальная часть - то, что осталось с советского времени и требует реконструкции, сказал Президент РТ.Подробнее о новой программе по ремонту летних лагерей рассказал в своем докладе глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов.«Особого внимания заслуживает новая программа капитального ремонта и реконструкции детских оздоровительных лагерей «Лето детям». Ежегодно более 200 тысяч детей охвачены программой летнего отдыха. Новая программа позволит значительно увеличить охват детей, повысить качество их пребывания в летних лагерях Татарстана», - сказал он.По итогам 2018 года объем финансирования программы отдыха и оздоровления из бюджета РТ достиг почти 1,5 млрд рублей.