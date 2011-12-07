«Тайна черного пакета»: называем победителей!

Напомним, мы предложили подписчикам «КВ» список из 15 продуктов. Из них надо было угадать 10, которые купил в магазине сотрудник редакции к новогоднему столу.В этот раз в конкурсе приняли участие 688 наших подписчиков. Все 10 продуктов из предложенных 15 в этот раз не угадал никто. 9 наименований угадал всего один человек - это наша подписчица Танзиля Ахмадуллина из Казани. Она стала первым и гарантированным победителем. А вот 8 продуктов правильно назвали 32 читателя. Среди них мы провели жеребьевку, чтобы определить еще 9 победителей, которые станут обладателями пакетов с продуктами. По условиям конкурса 10 победителей получат продуктовые наборы из всех 15 наименований продуктов, указанных в купоне.Итак, вот имена всех победителей:Танзиля Ахмадуллина, Казань, ул. МеридианнаяРустем Хисматуллин, Казань, ул. ШоссейнаяЛюбовь Салмина, Казань, ул. АбсалямоваАндрей Рябых, Казань, ул. ЛагернаяСария Вахитова, Казань, ул. КамышенскаяВалерий Круг, Зеленодольский район, п. ВасильевоНаталья Кошевая, Казань, ул. ЗоргеРамиль Исханов, Верхнеуслонский район, д. НариманВалентина Федорова, Казань, ул. Лейтенанта КрасиковаРахимя Халиуллина, Казань, ул. Волгоградская.Поздравляем всех, кому повезло! О дате и времени вручения призов мы сообщим победителям дополнительно.