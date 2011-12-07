В Казани выступят «баронеты» Гии Эрадзе

Шоу «Баронеты» - зрелище, в котором участвуют титулованные артисты и представлены все цирковые жанры. На протяжении всего шоу работа животных и трюковая часть сопровождаются «Королевским балетом», где танцовщики в роскошных костюмах будут создавать атмосферу карнавала и сказки.В шоу принимают участие 90 человек артистического состава, а также тигры, львы, медведи, лошади, волки, питоны, верблюды и собаки. «Совместить несовместимое» - фирменный стиль Гии Эрадзе. На манеже будут соседствовать грозные серые и полярные волки, миролюбивые хаски и забавные маламуты под руководством хрупкой Екатерины Кореньковой. Кстати, сегодня она единственная дрессировщица волков.По словам артистов, здесь собраны самые достойные номера, получившие высшие награды. Очень много трюков, которые фактически никто не исполняет. - В нашем коллективе есть концепция - возрождать старые трюки, а также возрождать те трюки, которые никто уже не делает. Этим отличается наш коллектив от всех остальных. Мы работаем для зрителя. Шоу Гии Эрадзе отличается массовостью, большим количеством трюков и декораций, - подчеркнул Алексей Плотников.Зрители увидят братьев Андраника и Геворга Варданян, которые представят уникальный жанр па-де-труа - акробатику на верблюдах. Их номер называется «Акробаты на верблюдах». Братья будут одновременно на верблюдах и на тележке исполнять акробатические трюки. - Это был забытый номер. В полном объеме эта постановка будет презентоваться впервые в Казанском цирке, - поделился Андраник Варданян.Помимо братьев звездой шоу является единственная в России дрессировщица тигров и львов, которая одна выступит на манеже с 11 хищниками. В цирке покажут трюк, где на четырех крутящихся тумбах будут сидеть четыре тигра на задних лапах. Алексей Плотников - дрессировщик медведей. Одновременно на одной сцене он собрал и балет, и животных.- Наверное, мы дольше приучали балет к медведям, чем медведей к танцовщикам, потому что не каждый человек абсолютно бесстрашно подойдет к этому хищнику, - добавил дрессировщик медведей.Лада и Александр Сарнацкие, заслуженные артисты России, представляют буффонаду (шутовство и паясничанье). - Мы остались единственными представителями этого жанра. У нас есть реприза - общение со зрителем. Александр - профессиональный художник, в номере он за минуту рисует портрет человека. Мы нашли грань - мы смеемся не над зрителем, а со зрителем, - отметила Лада Сарнацкая.Дрессировщики настоятельно рекомендовали держать деток рядом с собой и ни в коем случае не подходить к животным. Животные добрые для дрессировщиков - они их знают. Но для детей могут быть опасны. К слову, в Казани шоу «Баронеты» отметит свое четырехлетие. За это время участники проекта завоевали более 20 международных наград, гастроли прошли в 24 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а зрителями стали почти 3 млн человек.