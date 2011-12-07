В Казани задержали водителя люксовой иномарки, катавшего молодых людей на тюбингах

В столице РТ задержан водитель «Мереседеса», катавший молодых людей на тюбингах у «Казань-арены», сообщает пресс-служба МВД по РТ. Видеоролик был размещен в социальной сети. На нем видно, что трое молодых людей прицепились тросом к иномарке, после чего автомобиль начал движение. В какой-то момент трос оборвался, и «пассажиры» вылетели в сугроб. Полиция установила, что за рулем иномарки был 24-летний казанец. Инспекторы ГИБДД провели с молодым человеком профилактическую беседу о недопустимости такого рода забав. За нарушение ПДД водитель был привлечен к административной ответственности за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей и за нарушение использования внешних световых приборов.