В Татарстане оптимизируют выдачу архивных справок о трудовом стаже и зарплате

На портале государственных и муниципальных услуг РТ с прошлого года жители Татарстана могут получить архивные справки о трудовом стаже и зарплате. Процесс выдачи справок будет оптимизирован. Об этом сообщила сегодня председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Гадбрахмановаа на заседании итоговой коллегии ведомства.«В целях оптимизации процесса оказания услуг населению Росархивом совместно с Пенсионным фондом России начата проработка вопроса о создании системы электронного взаимодействия на общефедеральном уровне между архивами и органами Пенсионного фонда России. Татарстан определен пилотной площадкой», – пояснила она.Реализация проекта по выдаче справок по зарплате и трудовом стаже на портале госуслуг РТ с прошлого года стала возможной благодаря электронному взаимодействию архивной службы Татарстана с коллегами из Пенсионного фонда России. Данный вид услуг успел завоевать большую популярность у жителей республики.