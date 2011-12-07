Жительница Казани отдала деньги мошенникам, испугавшись за дочь

80-летняя жительница Казани отдала мошенникам 270 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. По ее словам, к ней домой пришла незнакомка и рассказала, что дочь потерпевшей стала виновницей ДТП. Для урегулирования этой проблемы женщина попросила вознаграждение. Пенсионерка спешно отдала незнакомке 270 тыс. рублей. Только после этого она позвонила дочери и убедилась, что с ней ничего не произошло и она стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.