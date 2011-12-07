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Гущин о консервации объекта волонтерами: Мы поддержали эту общественную акцию

В первые же дни волонтеры вывезли 200 мешков мусора, где самой необычной находкой была резиновая женщина.

Волонтеры Татарстана начали консервацию объекта культурного наследия, в скором времени который получит статус «Дом общества «Мазут», XIX века»». 

Занялись этим делом волонтеры сразу после январских праздников. Отмечается, что в первые же дни они вывезли 200 мешков мусора, где самой необычной находкой была резиновая женщина. 

Ранее, здание признали аварийным. Жилым оно было до 2009 года, но последний жилец съехал с него только в 2018 году. Затем дом, который стоит на месте вот уже около 200 лет, получил статус «выявленного памятника».

По словам волонтеров, за два года в помещении образовалась помойка, а на стенах его висят рекламные объявления о помощи бездомным. Там же были найдены письма и фотографии, владельцев которых сейчас уже нет в живых.

Как отметил краевед Ян Гордеев, у здания проседает фасад, видны продольные трещины. Поэтому объект необходимо консервировать, чтобы он дальше ждал реставрации.

Председатель Госкомитета РТ по охране ОКН Иван Гущин в свою очередь сообщил, что ведомство не смогло остаться в стороне, а потому поддержало «эту общественную акцию». При этом он подчеркнул, что допустить волонтеров они могут не ко всем видам работ, поскольку те «не аттестованы и реставрацию проводить не могут».

«Мы выдали разрешение лицензированной организации, и этот месяц волонтеры под бдительным присмотром авторского надзора, под руководством лицензированной организации занимались консервацией здания», — процитировало Гущина ИА «Татар-информ».

Он также предположил, что здесь может быть открыт хостел или музей нефти. Вопрос о дальнейшей судьбе этого объекта будет решен в дальнейшем при участии исполкома Казани. 


КВ
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