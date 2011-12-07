День защиты детей предлагают татарстанцам отпраздновать 12-часовым музыкальным марафоном

Генеральный директор «Дарт Медиа» Дамир Барышев и директор творческого содружества «Агидель» Инна Денисова сообщили о проведении 12-часового музыкального марафона «Весь мир — детям». Мероприятие в онлайн-формате состоится завтра, в Международный день защиты детей, сообщает ИА «Татар-информ».

Целью проведения онлайн-мероприятия стало желание организовать праздник для детей в возрасте от 4 до 14 лет, находившихся во время самоизоляции дома, не имея возможности выйти на улицу и пообщаться. Также создание марафона было вызвано поддержкой Фонда имени Анжелы Вавиловой для строительства второго казанского хосписа.

Барышев отметил, что во время мероприятия будут выступления музыкантов, артистов и блогеров. Также поздравления прозвучат от Аллы Духовой, игрока казанского волейбольного клуба «Зенит» Дениса Земченок, главного режиссера «Татармультфильма» Сергея Киатрова и многих других. Кстати, в течение дня будут транслироваться мультфильмы, созданные на его студии.

Начать смотреть трансляцию можно будет в 10 часов дня на сайте ИА «Татар-информ».