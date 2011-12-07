Прокуратура столицы РТ начала проверку по факту разборок мальчиков с ножами

Прокуратура столицы Татарстана начала проверку по факту драки мальчишек с ножами. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент, произошедший на улице Поселковой в Кировском районе Казани, как оказалось, запечатлели на видео. На нем видно, как пару мальчишек ругаются матом, размахивают палками и ножами.

Теперь по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова ведомству предстоит проверить работу социальных служб по профилактике подростковых преступлений и правонарушений и оценить действия родителей этих подростков.