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Прокуратура столицы РТ начала проверку по факту разборок мальчиков с ножами

На видео видно, как пару мальчишек ругаются матом, размахивают палками и ножами.

Прокуратура столицы Татарстана начала проверку по факту драки мальчишек с ножами. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент, произошедший на улице Поселковой в Кировском районе Казани, как оказалось, запечатлели на видео. На нем видно, как пару мальчишек ругаются матом, размахивают палками и ножами.

Теперь по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова ведомству предстоит проверить работу социальных служб по профилактике подростковых преступлений и правонарушений и оценить действия родителей этих подростков.

КВ
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