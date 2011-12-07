1 июня в Казани откроется движение поездов на Детской железной дороге

1 июня, в День защиты детей, в Казани откроется движение поездов на Детской железной дороге.

Праздничные мероприятия будут также посвящены открытию летней производственной практики. Сейчас ДЖД включает по две станции и платформы, где протяженность путей составляет почти 4,3 км, а ширина колеи — 750 мм.

«Юные железнодорожники приглашают казанцев прокатиться от ст. Молодежная до ст. Изумрудная и обратно. Поезд будет делать четыре рейса. Время отправления поездов от ст. „Молодёжная“ в 10.00, 11.23, 14.15 и 15.38», — сказано в тексте сообщения.

Завтра воспитанники будут не только выполнять обязанности машиниста, начальника поезда, проводника, контролера-ревизора, но и смогут поучаствовать в конкурсе по моделированию. А первогодкам будут торжественно вручены удостоверения юного железнодорожника.

Для детей до 14 лет проезд 1 июня будет бесплатным, для взрослых стоимость проезда составит 120 рублей. Начало мероприятия: 09:00.