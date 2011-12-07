Фестиваль джинсы и встреча с группой «Кино»: афиша парков и скверов Казани

2 июня — день «Казанского жизнелюба»

2 июня на территории парка «Крылья Советов» в 13:30 начнется день «Казанского жизнелюба» в режиме лайт. В этом году он посвящён здоровому образу жизни и проводится при поддержке Управления здравоохранения Казани. В парке будут работать площадки с различными тематическими активностями, творческими мастер-классами, зарядкой, йогой и лекториями.

В центре парка всем участникам парка будет предложено стать амбассадорами акции «Я привился». На мероприятии подробно расскажут о прививке, здесь же будут расположены мобильные пункты вакцинации.

Мероприятие пройдёт на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых требований. Самые активные участники праздника и каждый, кто в этот день сделает прививку от коронавируса, получит памятные подарки с логотипом акции.

С 3 июня йога и стретчинг на татарском

Для всех желающих присоединиться к движению здорового образа жизни с 3 июня в общественных пространствах Казани в честь Года родных языков и народного единства запускается проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт» — «В движение жизнь». Суть проекта в том, чтобы провести оздоровительные и творческие занятия на татарском языке.

В течение летнего сезона запланировано 14 занятий в шести общественных пространствах города: набережная озера нижний Кабан, бульвар «Ак чәчәкләр», парках Горького, Урицкого, «Черное озеро» и на бульваре по улице Фучика. Во время мероприятий пройдут занятия по йоге, стретчингу, зарядка, дыхательная практика, импровизационные танцы и много другое.

Занятия на татарском языке проведут ведущие режиссеры, хореографы, музыканты и блогеры. Первое занятие пройдёт уже в четверг в 19:00 на набережной озера нижний Кабан у театра имени Камала.

Первый фестиваль джинсовой культуры

3 июня в культурном центре «Московский» при содействии Музея Соцбыта пройдёт открытие первого в Казани фестиваля джинсовой культуры. Он продлится четыре дня, а выставка — до 27 июня.

Десять лет назад казанцы вдохновились оригинальной коллекцией джинсов, собранной в Музее Соцбыта, тогда же была организована выставка «Джинсы, как культ», а уже после зародилась идея тематического фестиваля. Этот фестиваль откроется с танцевального флэшмоба в стиле шафл-дэнс, экскурсией по экспозиции внутри культурного центра, а далее мероприятия продолжатся во внутреннем дворике.

Второй день фестиваля будет посвящен теме дизайна, в программе мастер-класс по кастомайзингу и лекции стилистов, а также диджейские сэты.

Заключительный день фестиваля будет посвящён кино: в программе показ фильма «Асса» и творческая встреча с исполнителем одной из главных ролей фильма и участником группы «Кино» Сергеем Бугаевым. Все дни фестиваля будет открыт фудкорт и танцплощадка. В день открытия вход на джинс-фест бесплатный, а в остальные дни уже по билетам.

6 июня — интеллектуальный марафон «Книгафест»

Завершением этой недели станет празднование Дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина 6 июня. По традиции в Казани в этот день пройдёт интеллектуальный марафон «Книгафест» в Лядском саду, начало запланировано на 15:00.

В открытии фестиваля примут участие молодые казанские поэты и группы, выступающие в различных музыкальных жанрах. Основным событием праздника станет творческая встреча с российским литературным критиком и главредом интернет-портала «Горький» — Константином Мильчиным.

На выставочной тропе будут представлены фотовыставки «Нескучно о науке» и «В мире слов». В аллеях сада запланированы литературные диктанты (на русском и татарском языках), лекции, интеллектуальные игры для детей, чтение сказок, интерактивный урок, мастер-классы. Гости «Книга-феста» познакомятся с «библиотекой на колесах» и смогут отдохнуть за чтением книги или журнала в импровизированной «Летней читальне».