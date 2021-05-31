Конкурс рисунков, спортивные соревнования и флэшмобы: куда идти на День защиты детей в Казани

В 10:00 в Казанском кремле детский фестиваль «Мы любим Кремль»

В 10:00 в Казанском кремле стартует детский фестиваль «Мы любим Кремль» и праздник «Волшебники лучезарного города». Территория Кремля превратится в творческую площадку, фотовыставку и концертную зону. Там же пройдёт конкурс рисунков на асфальте и концерт, организованный Управлением образования города.

В парке «Крылья Советов» с 11:00 до 13:00 проведут ярмарку

В парке «Крылья Советов» с 11:00 до 13:00 молодежный центр имени Аркадия Гайдара совместно с клубом «Подросток» и администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского района проведут праздничную ярмарку.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов организовывает основные мероприятия в парке «Калейдоскоп», а в Московском и Кировском — в парке имени Урицкого.

В Горькинско-Ометьевском лесу с 17:00 до 19:00 музыкально-джазовый оркестр «Фантазия»

С 17:00 до 19:00 — праздник в Горькинско-Ометьевском лесу, там будут представлены программа музыкально-джазового оркестра «Фантазия» и спектакль «Без пяти минут взрослый» от воспитанников ДК «Вознесенский». Также мероприятия запланированы в парке «Комсомолец», в культурном центре «Сайдаш» и скверах района.

Перед Дворцом земледельцев в 11:00 — праздник «Школьный пикник»

Префектура «Старый город» на берегу озера Кабан при участии мечети Аль-Марджани проведёт концерт, мастер-классы и розыгрыши призов. Перед Дворцом земледельцев в 11:00 состоится праздник «Школьный пикник". Тут пройдёт концерт с участием коллективов города, будут организованы лекции для родителей. Модератором мероприятия станет известная телеведущая Тутта Ларсен.

В парке «Чёрное озеро» в 16:00 образовательный лекторий для детей и взрослых

Летний сезон в парке «Кырлай» начнется в 15:00, впервые в парке «Чёрное озеро» в 16:00 состоится образовательный лекторий для детей и взрослых. Речь пойдет о проблемах подросткового периода и важности контакта с детьми.

Детские театры Казани, «Экият», русский и татарский ТЮЗы готовят благотворительные показы и праздники для детей. Театр имени Тинчурина организовывает уличный праздник для детей в одноимённом сквере.

В Казанском цирке детский праздник в 18:00

В Казанском цирке детский праздник начнется в 18:00. Там выступят лауреаты и победители конкурса Созвездие-Йолдызлык. В честь Дня защиты детей каждый юный зритель получит в подарок мороженое.