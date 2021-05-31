Международный день соседей: казанцы мечтают, чтобы во дворы вернулся стук костяшек домино

Добрый праздник на территории бульвара «Ак чәчәкләр» — «Белые цветы» на прошлой неделе был организован Региональным Центром общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Музыка, позитив аниматоров, тематические и командообразующие конкурсы для детей и взрослых, и, конечно же, надежда пообщаться привлекли в этот пятничный день несколько сотен гостей.

«К сожалению, казанцы, да и не только они, даже не знают, кто живет с ними по соседству. Такие акции призваны объединить людей. Это важно не только в плане коммуникации — знать, с кем они живут, к кому обращаться в случае необходимости. Сообща ведь и намного проще решать вопросы ЖКХ, которые постоянные изменения законодательства только добавляют», — рассказал директор некоммерческого партнерства Дмитрий Романов.

Созвучны этому оказались и слова депутата Госсовета Татарстана Марата Нуриева: «Я родился и вырос в деревне. Там без соседей никуда: и картошку вместе сажают-копают, и солому заготавливают. Ни дни рождения, ни свадьбы, ни похороны без них… Хотелось бы и в городе попытаться привить такие отношения. Жизнь станет куда интереснее! Коммунальщикам от этого тоже плюсы. Бывает, авария в какой-то квартире, а кто живет рядом и не знают, как звать соседа, где работает, кому-куда звонить… И пусть первым шагом с сплочению и станет этот праздник. Пусть он послужит примером для управляющих компаний. В идеале он должен прийти в каждый двор».

Среди гостей праздника были люди разных возрастов, многие привели детей и внуков.

Юлия, 43 года, о мероприятии узнала из аккаунта в Инстаграме:

«Сама знаю многих соседей… Правда, только тех, кто постоянно живет, съемщиков попробуй запомни… Всё больше отдаляемся. Благодаря таким мероприятиям, может что-то изменится».

Амира 60 лет привлекла «картинка» в окне: «Раньше все всех знали. Взрослые в домино играли, дети в лапту… Всегда полно народа было. Секйчас одни бабушки сидят у подъездов, да и то не везде. Этот празник дело, конечно, хорошее. Хотелось, чтобы было с кем забить „козла“ („Козёл“ — игра в домино — Прим. Ред.)… Но что-то я не особо верю в саму идею».

Аня, 25 лет, узнала из соцсетей, в детской коляске сын:

«Живу неподалёку, на Чистопольской. Сама идея мне нравится. Официоза только показалось многовато. Я и мои друзья, например, у себя во дворе с подростками новогодний праздник провели, Масленицу… Надо просто кому-то брать ответственность на себя за то место, где он живет. Да просто хотя бы общаться с соседями, здороваться, по крайней мере… Казалось бы такие вот простые вещи, но на них на самом деле все и зиждется».

После такого в самом деле захотелось верить, что не безвозвратно ушла атмосфера, когда соседи это не только «здрасьте», но и про соль-спички, про ключ оставить и цветы полить, ну и про «козла забить», конечно.