«Они не были солдатами, но их жизни унесла война»: в России есть единственный памятник погибшим мирным гражданам

Недавно мы ехали поездом из города Кирова. Рано утром на узловой железнодорожной станции Котельнич, что в Кировской области, нам пришлось делать пересадку. До следующего поезда было 48 минут. Мы бродили по вокзалу и привокзальной площади. Увидев там небольшой скромный памятник, подошли посмотреть и замерли… Это был мемориал в память об умерших гражданах СССР, эвакуированных и ехавших в железнодорожных эшелонах подальше от боёв в годы Великой Отечественной войны.

Тысячи имен, среди них очень много и детей: совсем маленьких, еще младенцев… Мирные граждане, которые не воевали на фронте, пытались убежать от войны, но тоже стали её жертвами, удостоены здесь, в провинциальном российском Котельниче, вечной памяти. Вернувшись домой, я открыла историческую страницу сайта Котельнича.

«Они не были солдатами, но их жизни унесла война» — это надпись на мемориальной доске первого и пока единственного в России памятника, посвящённого погибшим в эвакуации, который открыт в Котельниче. В годы Второй мировой эта малоизвестная станция была перевалочным пунктом. Город принимал бесчисленные эшелоны с фронта: здесь работали военные госпитали. Котельничане старшего поколения помнят, что в годы войны почти в каждой семье жили эвакуированные. Их были тысячи — в те годы население Котельнича выросло в два раза.

Котельнич стал одним из тех городов на пути в эвакуацию, которым пришлось принимать и тысячи безвинных жертв войны: женщин, стариков и детей, пытавшихся убежать от смерти. Не всем это удалось. Многие пассажиры «поездов жизни» не выдерживали голода и долгой дороги. Их приходилось снимать с поездов в Котельниче.

Точно неизвестно, сколько было таких эшелонов и как много людей похоронили вдали от их дома. На 11 плитах уникального мемориала высечено 2796 имен, которые поисковикам удалось установить благодаря тщательной работе с архивами. Это жители почти со всего Советского Союза, но больше всего ленинградцев. По архивным данным, первый эшелон с эвакуированными появился здесь уже 14 июля 1941 года.

После победы долгие годы в городской Котельнический загс шли запросы от родственников погибших людей и поисковых групп. На сайте говорится, что идея памятника умершим в эвакуации мирным гражданам принадлежит заведующей Котельническим загсом Н.Тягуновой и главе благотворительного фонда «Земля Вятская» А.Голованову. А реализовать ее помогли благотворительный фонд «Земля Вятская», правительства Кировской области и Санкт-Петербурга, управление Горьковской железной дороги, жители города и области.

Мемориал построен на пожертвования горожан за рекордно короткое время — всего год. Он установлен на пересечении двух железных дорог — на месте старого вокзала, свидетеля минувшей войны, на высокой насыпи, которая хорошо видна из окон проходящих мимо поездов.

Кстати, Котельнич был основан в 1181 году на перепутье речных, сухопутных, а позднее и железнодорожных дорог. В царской России через него по тракту в Сибирь шли, звеня кандалами, сотни каторжан. А в годы репрессий ехали тысячи обозов с политзаключенными, раскулаченными, пленными. Во время двух войн сюда шли бесконечные эшелоны санитарных поездов, которые везли в Котельнич тысячи раненых и эвакуированных. Сколько их погибло за многовековую историю этого города, теперь уже не скажет никто. Воистину дорога на Котельнич была дорогой скорби, людского отчаяния и слез.

Огромное уважение вызывает то, что котельничане сумели воздать должное памяти соотечественников, нашедших вечный приют в Вятской земле. Будем помнить, какую цену мы за это заплатили.