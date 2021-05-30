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Смотровой мост и зоны для пикника: как будет выглядеть парк «Березовая роща» в Зеленодольске

Общественное пространство поделено на две части, работы по первой из них уже завершены, а вот ко второй очереди приступили только в мае. Как будет выглядеть вторая половина парка – читайте в нашем материале.

Что в парке уже создано?

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел зеленодольский городской парк «Березовая роща». Общественное пространство поделено на две части: городской и ландшафтной для мероприятий. Проект благоустройства реализуется в несколько этапов.

В первой очереди парка, который расположен в черте города, была создана современная зона отдыха с прогулочными дорожками, зелеными беседками, кольцевыми дорожками для катания на самокатах, велосипедах и роликах. В парке предусмотрены зоны активного отдыха с детскими спортивно-игровыми комплексами, универсальная площадка для командных видов спорта, а также большой павильон для мероприятий и кинопоказов. 

Бюджет первой очереди парка составил 129, 2 млн рублей.

Что появится в парке к августу этого года?

В фонде «Институт развития городов РТ» рассказали, что вторая очередь парка предполагает благоустройство тротуаров и открытие технического проезда и пешеходной лестницы со смотровым мостом. Он свяжет частный сектор с основными объектами социальной инфраструктуры города. Также в проекте предусмотрены зоны для пикника, смотровые площадки и спортивная площадка с душевыми и павильоном для складирования инвентаря.

«В мае начались работы по второй очереди, которые планируется завершить к августу 2021 года. Планируется, что в дальнейшем будет реализована третья очередь парка. Она предусматривает зону проведения мероприятий, устройство детской площадки и организацию ландшафтного парка», — сообщили в фонде.

Будет ли 3-й этап строительства, станет известно после окончания голосования за выбор территорий благоустройства.

Отметим, что на реализацию второй очереди парка планируют потратить 93,4 млн рублей. Средства будут выделены, как из федерального, так и республиканского бюджетов. 


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