В День защиты детей в Нацбиблиотеке пройдёт первое заседание родительского комитета РТ

В Казани в честь Дня защиты детей пройдёт первое заседание республиканского родительского комитета. Об этом на пресс-конференции рассказала замминистра по делам молодёжи РТ Алла Кондратьева.

«Министерство по делам молодёжи откроет новую для нас площадку, которую мы назвали „Родительский комитет“. Эта площадка скорее не для обсуждения проблем и поиска ответов, а место для того чтобы родители могли высказаться», — сказала Кондратьева.

На заседании планируется обсудить не только отдых в пришкольных и загородных лагерях, но и взаимодействие подростков и их родителей во время летних каникул.

Напомним, что родительский комитет при Минмолодежи РТ был создан в этом году. Родительский комитет действует как постоянный экспертный орган, состоит из числа инициативных родителей подростков.