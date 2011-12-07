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В День защиты детей в Нацбиблиотеке пройдёт первое заседание родительского комитета РТ

На заседании планируется обсудить не только отдых в пришкольных и загородных лагерях, но и взаимодействие подростков и их родителей во время летних каникул.

В Казани в честь Дня защиты детей пройдёт первое заседание республиканского родительского комитета. Об этом на пресс-конференции рассказала замминистра по делам молодёжи РТ Алла Кондратьева. 

«Министерство по делам молодёжи откроет новую для нас площадку, которую мы назвали „Родительский комитет“. Эта площадка скорее не для обсуждения проблем и поиска ответов, а место для того чтобы родители могли высказаться», — сказала Кондратьева. 

На заседании планируется обсудить не только отдых в пришкольных и загородных лагерях, но и взаимодействие подростков и их родителей во время летних каникул.

Напомним, что родительский комитет при Минмолодежи РТ был создан в этом году. Родительский комитет действует как постоянный экспертный орган, состоит из числа инициативных родителей подростков.

КВ
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