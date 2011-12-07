Абитуриенты КГЭУ активизировались после объявления баллов ЕГЭ по физике, сообщает ИА «Татар-информ».

Так, в несколько раз отмечается увеличение количества заявлений на бюджетные места. Также стало больше в два раза звонков в call-центр приемной комиссии. Абитуриенты вместе с родителями стали чаще приходить на очную консультацию в университет.

Чаще всего поступающих интересует, какие у них шансы на поступление и когда выйдет приказ о зачислении.

«Мы им объясняем, что проходной балл будет известен 18 августа, когда закончится срок подачи документов и заявлений. Но чтобы быть зачисленным, надо обязательно заполнить в личном кабинете форму о согласии на зачисление не позднее, чем за один день до приказа. Уже сейчас абитуриенты КГЭУ могут видеть свой рейтинг на сайте postupi.kgeu.ru», — уточнила секретарь приемной комиссии КГЭУ Анна Дербенева.

В приемную комиссию также приходит много «целевиков», льготников и призеров школьных олимпиад, которые претендуют на бюджетные места вне основного конкурса.

Самые популярные направления подготовки среди абитуриентов КГЭУ — это «Автоматизация технологических процессов и производств», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника».

Прием заявлений на бюджетные места в магистратуру заканчивается 10 августа, на бакалавриат — 18 августа. Приказы о зачислении в КГЭУ будет опубликованы 22, 24 и 26 августа — в зависимости от категории поступающих.