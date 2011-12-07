Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по случаю праздника Курбан-байрам

В этот благословенный день миллионы мусульман во всем мире, обращая свой взор к Мекке и принося искупительные жертвы, торжественно славят Всемилостивейшего Аллаха за его неиссякаемые милости, дарованные всему человеческому роду. Курбан-байрам - это время нравственного очищения и благих дел.

Обращаясь ко Всевышнему с искренними молитвами о мире и единстве, прося помощи в созидательных трудах, о даровании счастья, здоровья и благополучия своим родным и близким, каждый из нас искренне желает быть услышанным. Мы верим в то, что незыблемые духовные идеалы добра, любви и справедливости обретут должное место в сердцах людей, воплотившись в общественно полезные, богоугодные дела и поступки.

К сожалению, из-за пандемии в нынешнем году верующие не имеют возможности участвовать в хадже к святым местам. Однако это нисколько не умаляет непреходящего духовного значения Курбан-байрама, наполняющегося в условиях непростых испытаний еще более высоким гуманным смыслом.

Когда один человек спросил пророка Мухаммеда о том, какое проявление ислама является наилучшим, тот ответил: «Лучшее состоит в том, чтобы ты кормил людей и приветствовал тех, кого знаешь и кого не знаешь». Отрадно, что мусульмане республики наравне с православными и представителями других религий на деле доказывают свою приверженность истинным ценностям, оказывая всестороннюю поддержку нуждающимся согражданам, людям с ограниченными возможностями, старикам и многодетным семьям.

Пусть же Курбан-байрам вновь дарует нам радость общения со Всевышним, прибавит сил и оптимизма, вдохновит на добрые дела и благородные поступки, подарит нам надежду и душевный покой!

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!