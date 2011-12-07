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В мечети Марджани прошли жертвенные заклания

Сегодня в 3.45 в Галеевской мечети муфтий Камиль хазрат Самигуллин обратился к прихожанам с гает-вагазом. В 4.45 началась прямая трансляция коллективного гает-намаза прихожан. После проведения праздничной проповеди, начиная с 4.30, во всех мечетях города и специальных площадках началось массовое заклание жертвенных животных.

В мечети Марджани для тех, кто не смог попасть вовнутрь помещения, намаз был организован на проезжей части. Традиционно во внутренней территории мечети обустроены загоны для жертвенных баранов. Обязательное условие для всех прихожан и тех, кто пришел на площадки заклания – надевать медицинские маски и перчатки.

Несмотря на пандемию и сложные экономические условия, казанцы не отказались в этом году от совершения жертвоприношения. Напротив, количество людей, покупающих жертвенное мясо по сравнению с прежними годами увеличилось. Цены на баранов и овец начинаются от 8,5 – до 10,5 тысяч рублей. 

КВ
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