Адвокат не разобрался, погоревшие поддерживают, а денег нет: что творится с «Финико»

В Казани задержали основателя финансовой организации «Финико» Кирилла Доронина, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии МВД по Татарстану с августа 2019 года по декабрь 2020-го руководители организации привлекали деньги граждан «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках».

Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Всего за это время, по оценкам правоохранительных органов, было привлечено не менее 80 млн рублей. При этом деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. В июле их личные кабинеты оказались недоступны, а деньги повисли в компании. Более ста человек написали заявление в правоохранительные органы, а суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей.

Сейчас будущее трейдера не определено, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Пока одни клиенты пытаются вернуть свои деньги и требуют срока для бизнесмена, другие поддерживают его у здания суда. Сам Доронин все отрицает, а его адвокат все еще пытается разобраться в деле. Подробнее о том, что происходит с финансовой организацией в материале «Казанских ведомостей».

Адвокат пока не разобрался, но решение обжалует

Вахитовский суд Казани вынес решение об аресте Доронина на два месяца — до 28 сентября, как и настаивало следствие. Сам Доронин в суде вел себя спокойно, подробно отвечая на все вопросы судьи. В общении с журналистами бизнесмен был менее разговорчивым, но все-таки никого не игнорировал и шел на контакт. Доронин свою вину не признает, а его адвокат Всеволод Добрынин попросил отставить фигуранта уголовного дела под домашним арестом. Узнав решение суда, юрист заявил, что будет его обжаловать.

Узнать более подробно планы Добрынина по защите своего клиента не получилось. Вечером после заседания он был занят, поэтому на просьбу прокомментировать дело ответил отказом, сообщив, что лучше позвонить ему на следующий день. Правда, попытка второго дня тоже не увенчалась успехом. «Пока я сам еще не разобрался в ситуации», — объяснил свой отказ юрист.

Вложила почти 4 тыс. долларов ради интереса

Если одни пострадавшие пишут заявления в органы, то другие искренне надеются на то, что Доронин остается на свободе. Так, Юлия, как она сама себя называет, не вкладчик, а партнер «Финико» пришла к зданию суда сразу же, как только узнала о том, что трейдера задержали. Девушка занимается сдачей в аренду и продажей недвижимости. Сумму, вложенную в «Финико», она не называет, говорит лишь, что потеряла около 3,5 тыс. долларов. «Я такой же частично пострадавший, как и все остальные», — призналась девушка. Но несмотря на прогоревшие деньги никаких обид и претензий к Доронину у нее нет. «Я знала, что это игра. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, правильно? Да, я там небольшую сумму потеряла, но это для меня несмертельно. Я не на последние деньги заходила, то есть подушка безопасности у меня есть».

Как призналась Юлия, об организации она узнала через знакомых. Вложить средства в «Финико» она решила из интереса. По ее словам, вокруг организации витало много слухов и мнений, поэтому она решила лично убедиться, что из себя представляет организация, и как она работает. «Я пришла туда, чтобы понять, насколько вообще правдивая информация, что это пирамида или не пирамида. Потому что в интернете очень много фейков, очень много негатива, очень много позитива. Хотелось просто разобраться», — призналась партнер компании.

«Если его посадят, кто выплатит деньги?»

Юлия надеется, что суд пойдет навстречу Доронину и вкладчикам, отпустив трейдера на свободу. По ее мнению, только так прогоревшие инвесторы смогут получить свои деньги. «Если его посадят, кто выплатит деньги? Никто не выплатит», — рассуждала девушка. Для нее арест Доронина стал настоящим шоком, поскольку совсем недавно пострадавшие вкладчики стали получать частичные компенсации потерянных средств.

Девушка верит, что арест не помешает трейдеру продолжить начатое. «Он набрал команду сотрудников. Будем надеяться, что этот человек — порядочный, что обещанное он выполнит», — поделилась Юлия. В случае если Доронина действительно лишат свободы, она даже готова подписать петицию. «Надо дать шанс человеку сдержать свое слово. Сейчас ему не дают возможности выполнить обещанное», — подытожила собеседница издания.

«Условия, при которых одна часть россиян, грабит другую»

Подобное поведение пострадавших вкладчиков связано с тем, что люди не хотят терять надежду, объяснил российский психолог, доцент Института психологии и образования КФУ кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин. Более того, многие люди страдают стокгольмским синдромом, при котором они испытывают симпатию к своему обидчику. Причиной этому стали воодушевляющие выступления и заявления Доронина в том числе в СМИ. Подобные публикации заставляют людей верить человеку и вдохновляться его словами, отметил эксперт.

Сами же вкладчики делятся на несколько групп. Первая — это те, кто страдает аддиктивными расстройствами, то есть зависимостью, по-другому — игроки. И те, кто зная все риски и устройство финансовой организации, несли свои деньги в «Финико», понимая, что там можно заработать. К тому же, в эпоху кредитов найти деньги для инвестиций совсем не сложно.

«Они знали, что они играют. Они знали, что в этой игре можно проиграть, и они все понимали, что это пирамида. Но они понимают, что кто-то выиграет, а кто-то проигрывает. Они понимают, что это условия, при которых одна часть россиян грабит другую часть», — сказал Гарифуллин.

По его мнению, арест Доронина может вызвать волнения и даже протесты среди его вкладчиков. При этом предотвратить ситуацию может только корректировка и ужесточение российского законодательства, убежден психолог. «Наши официальные структуры дали возможность ей [«Финико“] развиться. Возникает вопрос, почему они профилактическим образом не пресекли ее. Это опасная тема», — подытожил Гарифуллин.