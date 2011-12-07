Муфтият РТ оповестил об изменении времени утренних намазов

Муфтият РТ предупредил об изменении времени проведения намазов. Изменения начнутся с 3 августа. В Казани — с 7 августа, сообщат пресс-служба муфтията.

В сообщении сказано, что изменения во времени проведения намазов происходит ежегодно в связи с особенностью географического положения региона. «Белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари — то есть на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает».

Но сейчас время совершения ночных и утренних намазов возвращается в исходное положение.