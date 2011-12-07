Сабитов: «Неужели мы не сможем придумать нормальные соцсети, которые и будем продвигать?»

Руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов предложил создать российскую социальную сеть. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По его словам, зарубежные проекты больше цепляют «аудиторию, не очень-то любящую размышлять». А социальные сети, созданные в России, не сильно популярны среди пользователей.

«Сегодня огромное количество тиктокеров и они этим гордятся, — заявил Сабитов. — Почему бы не придумать что-нибудь наше: Рутьюб или нечто подобное. И давайте это развивать. У нас много светлых голов. Неужели мы не сможем придумать нормальные соцсети, которые и будем продвигать?»

Предложение было выдвинуто на круглом столе, посвященном проблемам современной журналистики.