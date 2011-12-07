Умер заслуженный деятель науки Татарстана, доктор химических наук Владимир Киселев

Скончался доктор химических наук, профессор кафедры физической химии химического института КФУ и заслуженный научный деятель Татарстана Владимир Киселев. Ему было 78 лет, сообщается на сайте КФУ.

«Владимир Дмитриевич был очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Его доклады любили слушать и зрелые ученые, и студенты. Он умел увлечь молодежь химией и наукой» - сказано в сообщении на сайте Университета.

Владимир Киселёв является автором около 300 научных работ, касающиеся области синтеза и структуры реагентов, химической кинетики и т.д. Под его руководством было защищено 13 кандидатских диссертаций.

В последнее время объектом внимания профессора был поиск причин объемных изменений при активации прямых и ретрореакций, возможность синтеза труднодоступных объектов и другое.

Сотрудники и коллеги выразили глубокие соболезнования родным заслуженного научного деятеля.