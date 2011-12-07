Чтобы не заразиться микст-инфекцией, врачи рекомендуют привиться от гриппа в ближайшее время

«Заранее сложно сказать что-то конкретное о течении сочетанной инфекции — грипп и Covid-19», — заявил профессор.

"Эпидемия гриппа в республике прошла раньше, чем поднялась заболеваемость коронавирусной инфекцией. И опираться на опыт других стран в этом вопросе мы тоже не можем. Но принципиальный момент в том, что клинические, внешние проявления гриппа и коронавирусной инфекции могут быть сходны. Это и высокая температура, и озноб, и боли в мышцах и суставах. Но если грипп более быстротечное заболевание, динамичное по симптоматике, развивается в течение недели, то при Covid-19 самые драматичные проявления мы видим в конце второй недели. И в целом по особенности развития двух заболеваний процессы тоже различаются».

По словам профессора, если и будет зафиксирован вариант двойного заражения, сложно прогнозировать легкий вариант течения болезни. Поэтому врачи и призывают не упустить возможность заранее защититься от гриппа. Анохин напомнил, что грипп сам по себе — тяжелое заболевание, часто протекает с осложнениями со стороны органов дыхания, с развитием тяжелой пневмонии, геморрагического отека легких.

Именно поэтому стоит обратить внимание на возможность получить вакцину людям с ослабленными иммунитетом, в том числе и тем, кто уже перенес коронавирус. Особенно если со дня выздоровления прошел месяц или инфекция протекала в легкой форме.