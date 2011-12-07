Гафуров: КФУ полностью готов к началу учебного года

Казанский федеральный университет полностью готов к началу нового учебного года, сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров.

«Университет готов, уже подписали приказы на зачисление. Мы работаем в штатном режиме. Будем дооснащать наши аудитории дополнительными интерактивными вещами», — сказал ректор.

Он также отметил, что помещения полностью обеспечены необходимым оборудованием, а для студентов предусмотрена смешанная форма обучения.

Кроме того, в этом году 1 сентября не будут проводить праздник День первокурсника. При улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки мероприятие проведут на открытом воздухе в Деревне Универсиады 15 сентября.