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Гафуров: КФУ полностью готов к началу учебного года

Для студентов предусмотрена смешанная форма обучения.

Казанский федеральный университет полностью готов к началу нового учебного года, сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров.

«Университет готов, уже подписали приказы на зачисление. Мы работаем в штатном режиме. Будем дооснащать наши аудитории дополнительными интерактивными вещами», — сказал ректор.

Он также отметил, что помещения полностью обеспечены необходимым оборудованием, а для студентов предусмотрена смешанная форма обучения.

Кроме того, в этом году 1 сентября не будут проводить праздник День первокурсника. При улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки мероприятие проведут на открытом воздухе в Деревне Универсиады 15 сентября. 

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