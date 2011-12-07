Марина Патяшина: Выезжая на отдых, следует проживать только в официальных отелях

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Марина Патяшина на аппаратном совещании в мэрии ответила на самый популярный вопрос татарстанцев – можно ли ехать на отдых в Турцию?

Марина Патяшина порекомендовала, прежде чем ехать в любую зарубежную страну, необходимо изучить досконально эпидемиологическую обстановку. Выезжая на отдых, проживать только в официальных отелях, не селиться в частных домах и хостелах.

Питаться, по мнению Патяшиной, безопаснее в кафе и ресторанах, где имеются летние веранды, либо в своем номере. Не надо стесняться пользоваться масками и перчатками, пользоваться санитайзерами и чаще мыть руки с мылом.