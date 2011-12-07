Молодежь Татарстана получила гранты на сумму более 4,2 млн рублей

В Татарстане подвели итоги молодежного форума ПФО «iВолга». В нем в этом году татарстанцы забрали 12 грантов на общую сумму 4 225 070 рублей.

Всего из республики в онлайн-форуме приняли участие 150 студентов. А грантовую поддержку в общей сложности в этом году получили 97 проектов на общую сумму свыше 46,9 млн рублей.

По словам полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, реализация нового формата форума, которая в связи с пандемией COVID-19 проводилась в онлайн-режиме, оказалась успешной. Он отметил, что именно в этом году удалось собрать «такой мощный состав спикеров», а количество активных участников форума впервые превысило 3,5 тысячи человек.

«Я старался лично следить за всем, что происходит на Форуме, видел вашу активность. Уверен, что все, кто хотел получить новые полезные навыки, дополнительные стимулы и ориентиры, сделали это. <…> Опыт, который получен на этой „iВолге“ 2020-го года мы планируем использовать при реализации других окружных общественных проектов», — сказал Комаров.

Также известно, что количество просмотров образовательного контента превысило 600 000. Принимали участие 3 607 резидентов и более 65 000 зрителей из 82 регионов страны.