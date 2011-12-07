На базе татарстанской школы откроют первую в России Детскую агробиологическую станцию

В Татарстане при новом лицее в Пестречинском районе откроют первую в России Детскую агробиологическую станцию, сообщила директор многопрофильного лицея им. Героя Советского Союза Галимзана Камалеева Ревгат Тибаев во время открытия учебного заведения.

«Новый многопрофильный лицей — это первое образовательное учреждение городского формата, которое открылось в сельской местности Татарстана. В дальнейшем мы надеемся, что это будет образовательный центр. И его главной изюминкой должна стать первая в России Детская агробиологическая станция», — сказал он.

Он также отметил, что в Пестречинском районе хорошо развит агробизнес, который нуждается в специалистах разных направлений. «Техническое наполнение производств требует высококвалифицированных специалистов. Поэтому принято решение создать такую станцию, чтобы дети могли через кружковую работу, внеурочную деятельность, затем через профильные направления в средней школе прийти к пониманию своего дальнейшего пути», — уточнил Тибаев.

Напомним, новый лицей открылся в ЖК «Царево Village». Учебное заведение рассчитано на 1224 места, уже зачислено 632 учащихся с первого по восьмой класс. В дальнейшем на базе лицея планируют создать образовательный центр инновационного типа «Прогресс». В состав которого войдут также детский сад «Ивушка», детсад «Росток» и создаваемое профильное учреждение дополнительного образования — Детская агробиологическая станция.