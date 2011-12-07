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На фасаде здания КФУ появился мурал с изображением ремесленника

Рисунок стал подарком к юбилею республики.

На фасаде одного из зданий Казанского университета появился мурал с изображением ремесленника. Как сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ, этот рисунок стал подарком на 100-летний юбилей со дня образования ТАССР от президентской платформы «Россия — страна возможностей». В роли автора изображения выступил художник Рустам QBIC.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков также сообщил, что в 2021 году в Казани пройдет фестиваль «Культурный код», на протяжении которого в Казани появится не менее десятка граффити от известных художников со всего мира.

КВ
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