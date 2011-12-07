Около 23 тысяч татарстанцев за прошедшую неделю привились от гриппа

О том, как она будет проходить, почему в этом сезоне врачи особенно настойчиво рекомендуют не отказываться от прививки и чем может быть опасна так называемая микст-инфекция, о которой все чаще говорят специалисты, рассказали сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По словам главного эпидемиолога Минздрава РТ Дмитрия Лопушова, все применяемые в данный момент в республике вакцины – отечественного производства, содержат актуальные для предстоящего сезона штаммы вируса гриппа. Те виды вакцин, которыми будут прививать татарстанцев, применяются на протяжении пяти лет, каких-либо серьезных побочных реакций на них медики не наблюдали. Для детей и беременных во 2 и 3 триместрах используются версии вакцин без консервантов. Дмитрий Лопушов рекомендовал не отказываться от прививки.

Отличительная особенность нынешней прививочной кампании – высокая доступность процедуры. Она будет проводиться в поликлиниках по месту жительства, с соблюдением социального дистанцирования, при наличии маски, прививочные кабинеты будут размещены таким образом, чтобы разграничить потоки болеющих и здоровых, пришедших на вакцинацию, посетителей. Привиться можно будет в том числе в выходные дни – субботу и воскресенье. Также это можно сделать в мобильных пунктах у станций метро. Детские сады и школы посетят мобильные медицинские бригады. В поликлиниках готовы принять заявку и от организаций на выезд в коллективы: при условии, если желающих сотрудников наберется не меньше 15 человек.

Акцент планируется сделать на группах риска – дети в возрасте от 6 месяцев, школьники, студенты, лица старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также медики, работники образовательной сферы и транспорта. Всего в республике планируется привить 60% населения. Основная цель – максимально снизить сезонные заболевания и возникновение так называемой микст-инфекции, вызываемой сразу несколькими патогенными микроорганизмами.

Стоит отметить, что вакцинация носит добровольный характер. Проводится бесплатно, достаточно обратиться в ближайшую поликлинику.