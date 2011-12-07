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Патяшина: Ограничений в работе детских кружков и секций в РТ нет

Но в помещении одновременно могут находиться не более 50 человек.

Глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что ограничений в работе детских кружков и секций в республике нет, но ряд требований из-за коронавируса придется соблюсти.

На деловом понедельнике в мэрии Казани Патяшина отметила, что не позднее, чем за один рабочий день до открытия организации дополнительного образования для детей должны уведомить ведомство и соблюсти все меры профилактики.

Новый учебный год для школьников Татарстана в связи с переходом на третий этап снятия ограничений по коронавирусу начнется стандартно – в очном режиме. Уличные мероприятия с участием более чем 100 человек пока не разрешены. А в помещении одновременно могут находиться не более 50 человек, напомнила главный санитарный врач республики.

КВ
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