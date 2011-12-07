Суд РТ принял решение по наказанию челнинки, посадившей за руль 6-летнего сына

Старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий сообщил о наказании молодой жительницы Набережных Челнов, посадившей за руль маленького сына.

Суд РТ принял решение по наказанию Агины Алтынбаевой, в ноябре прошлого года которая сняла и выложила в сеть видеоролик о том, как посадила за руль своего шестилетнего сына. Тогда ребенок разогнал машину до 130 км/ч. А по вызову ее в полицию она ударила и толкнула сотрудницу, порвала административные протоколы и разбросала по кабинету документы из шкафа.

Сейчас девушку признали виновной по статьям 151.2 УК РФ и 318 УК РФ. Алтынбаева должна заплатить 25 тысяч рублей штрафа