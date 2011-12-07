Татарстан вновь присоединится к акции «Великое кино Великой страны», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Сообщается, что показ художественных фильмов состоится 2 сентября одновременно на 36 площадках республики. Речь идет о кинокартине режиссера С. Бондарчука «Судьба человека» по одноименному рассказу М. Шолохова и документальном фильме С. Майорова «Простые главные слова. Судьба человека».

Повторное проведение акции с целью расширения аудитории и привлечения внимания инициировало ГАУ РТ «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот».

В Казани к всероссийской акции можно будет присоединиться в сквере Аксенова.