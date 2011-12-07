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Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Великая Казачья Русь!»

Принять участие может любой желающий.

В рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» состоится online-конкурс казачьей культуры «Великая Казачья Русь!». Принять участие в нем может любой желающий татарстанец.

Как сообщает Региональная Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств», основной целью конкурса является усиление патриотической работы, направленной на возрождение, становление и развитие казачества, а также на единение народов России.

Проявить свои свободности можно в номинациях: «Вокал», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр». Для этого необходимо заполнить заявку по форме, прикрепить к письму видео своего выступления и отправить на адрес электронной почты: aragorn-studio@mail.ru.

Победители награждаются дипломами и памятными призами. Форма заявки и подробная информация опубликованы на сайте Союза https://soyuz-kultura.com/node/801

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