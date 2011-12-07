У казанского «Локомотива» из горящего катера вытащили отца с четырьмя детьми. Об этом передает главное управление МЧС России по Татарстану.

По информации ведомства, сообщение о пожаре катера «Восток-2» у полуострова «Локомотив» в Вахитовском районе Казани поступило 30 августа в 16:26 от спасателей пожарно-спасательного корабля.

Как рассказал владелец маломерного судна, спустя 10 минут плавания с детьми он услышал хлопок в моторном отсеке, после чего катер загорелся. Предприняв попытки потушить пламя самостоятельно, мужчина стал заливать его водой, однако горение продолжалось. В этот момент на носу катера находились два ребенка, еще два находились в самом катере.

К счастью, рядом оказались спасатели, которые эвакуировали семью на свой катер и ликвидировали огонь. В результате происшествия, пострадали два мальчика 2007 и 2016 годов рождения. Они получили ожоги второй степени (1% правой и левой стопы и 0,5% правого предплечья соответственно). В госпитализации дети не нуждались.