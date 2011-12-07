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В Алькеевском районе откроется новый детский сад

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь.

Завершается строительство здания нового детского сада в селе Ахметьево Алькеевского района, сообщают «Алькеевские вести».

На сегодняшний день строители уже заканчивают внутреннюю отделку, также проводятся работы по благоустройству близлежащей территории, установка ограды и детской площадки.

К работам присоединились и сотрудники нового детского сада вместе с родителями детей, которые в скором времени начнут посещать дошкольное учреждение. Вместе они убирают двор и сажают цветы.

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