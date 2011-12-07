В Казани начнется сезон вакцинации против гриппа

В столице Татарстана в сентябре начнется сезон вакцинации населения против гриппа. Управление здравоохранения Казани планирует охватить прививками почти 750 тысяч жителей Казани. В первую очередь вакцинацию пройдут дети, посещающие детские сады, школьники и беременные женщины.

По словам начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, который выступил на аппаратном совещании в мэрии, осень и зима могут стать сложными в плане эпидемиологической обстановки. По предварительным прогнозам количество заболевших короновирусной инфекцией, возможно, возрастет, к тому же начнется сезонное заболевание гриппом, ОРВИ и ОРЗ.

Вакцинация населения будет бесплатной. Прививку можно сделать в районных поликлиниках, а также на мобильных площадках у станций метро. При себе необходимо иметь паспорт.