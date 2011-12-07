Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани установлен мировой рекорд по количеству танцоров, вращающихся на голове

Одновременно 100 танцоров выполнили известный элемент брейкинга — хедспин.

В Казани поставлен мировой рекорд по количеству танцоров, одновременно вращающихся на голове. Рекорд поставлен в рамках международного турнира по брейк-дансу Combonation, сообщает минмолодежи РТ.

«Во Дворце единоборств „Ак Барс“ 100 танцоров выполнили известный элемент брейкинга — хедспин. Новый мировой рекорд был приурочен к 100-летию ТАССР», — сказано в сообщении ведомства.

Финал международного турнира по брейк-дансу и граффити COMBOnation X2 прошел в Казани в новом экстрим-парке «Урам».

КВ
Лента новостей