В Казани установлен мировой рекорд по количеству танцоров, вращающихся на голове

В Казани поставлен мировой рекорд по количеству танцоров, одновременно вращающихся на голове. Рекорд поставлен в рамках международного турнира по брейк-дансу Combonation, сообщает минмолодежи РТ.

«Во Дворце единоборств „Ак Барс“ 100 танцоров выполнили известный элемент брейкинга — хедспин. Новый мировой рекорд был приурочен к 100-летию ТАССР», — сказано в сообщении ведомства.

Финал международного турнира по брейк-дансу и граффити COMBOnation X2 прошел в Казани в новом экстрим-парке «Урам».